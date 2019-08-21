Besim’den, Sağlık Bakanı Pilli'nin Açıklamalarına Eleştiri

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yeni devlet hastanesiyle ilgili bir proje bulamadıkları yönündeki açıklamalarını eleştirerek, tüm projelerin Sağlık Bakanlığı arşivlerinde olduğunu belirtti.

Besim, Sağlık Bakanlığı döneminde üzerinde çalışma yapılan yeni devlet hastanesi, kalp hastanesi ve Dipkarpaz ve Değirmenlik sağlık merkeziyle ilgili projelerin hepsinin Sağlık Bakanlığı Mimari Departmanı’nda mevcut olduğunu kaydetti.

Bakanlığı dönemine işaret eden ve yeni hastaneyle ilgili projenin ekip tarafından BRT’nin arkasında bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait arazi için uyumlu hale getirildiğini söyleyen Besim, hastaneyle ilgili sunumda Mimarlar Odası Birliği temsilcisinin yol sorununa dikkat çektiğini, görüştüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın benzer sorunları dile getirdiğini söyledi.

Besim bu nedenle, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesini mercek altına aldıklarını ve beş katlı kalp hastanesi projesini çizdirdiklerini ifade etti.

Bu ve diğer projelerin sağlık sistemi için yaşamsal önem arz ettiğini kaydeden Besim, “Sağlıkta çağdaş alt yapıyı oluşturmak için çok önemli olan projelerin umarız ki devam ettirilir ve hayata geçirilir” dedi.

Besim, projelerin hiçbirinin şehir hastanesi modelinde planlanmadığını, hepsinin ülkenin sağlık sistemine de uyumlu olduğunu belirtti.

BESİM’DEN PİLLİ’YE YANIT

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Besim, Pilli’nin açıklamalarına cevap verme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduğunu söyledi.

Besim, “Sayın Ali Pilli, yeni devlet hastanesi ile ilgili BRT’nin arkasında bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait arazi için herhangi bir proje bulmadıklarını ve dolayısıyla sorunun o bölgeye ulan ulaşım sorunundan kaynaklanmadığını ifade etti” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİ İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜK”

Besim, Sağlık Bakanı olduğu dönemde kendisinin ve ekibinin, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile üç kez görüştüğünü, Recep Akdağ ve Fahrettin Koca ile bir araya geldikleri toplantılarda gündemin yeni Lefkoşa devlet hastanesi olduğunu dile getirdi.

Besim, Fahrettin Koca ile yapılan son görüşmeden sonra KKTC Sağlık Bakanlığı ekibinin Türkiye Cumhuriyeti’ne davet edildiğini de kaydetti.

Besim, KKTC Sağlık Bakanlığı ekibinde dönemin müsteşarı Dr. Ömer Gür, Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Dr. Katayon Kobat, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Mimarlar Odası temsilcisi mimar Azmi Öge olduğunu anımsattı.

Filiz Besim, TC Sağlık Bakanlığı Hastane Proje Departmanı ile çok yararlı görüşmeler yaptıklarını, KKTC Sağlık Bakanlığı arazisine uygun olabilecek iki projeyle ülkeye geri geldiklerini belirtti.

“ÖGE DE ATAKAN DA YOL SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ”

Ekibin 600 yataklı, istenirse 1200 yatak kapasitesine de çıkarılabilecek hastane projesini araziye uyumlu hale getirdiğini ve kendisine sunduğunu kaydeden Besim, bu sunumda Mimarlar Odası temsilcisi Azmi Öge’nin de hazır bulunduğunu, Öge’nin bölgedeki yol sorununa dikkat çektiğini aktardı.

Besim, “Azmi Öğe, bu projenin başlaması halinde Mağusa-Lefkoşa ana yolunun Hamitköy kavşağından itibaren felç olacağına vurgu yaptı. Konuyu Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan ile görüştüğümde o da yol sorununu doğruladı ve şu anda o yolu yapmanın mümkün olmadığına işaret etti” dedi.

KALP HASTANESİNE DOĞRU

Ülkenin ciddi hastane ihtiyacı olduğunu kaydeden, bundan hareketle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesini mercek altına aldıklarını söyleyen Besim, bu yerleşke içinde yapılabilecek 9 bin 600 metrekare beş katlı kalp hastanesi projesini çizdirdiklerini ifade etti.

Dipkarpaz Sağlık Merkezi projesinin de Planlama İnşaat Dairesi’nden onaylandığını, temel atılmayı bekleyen projeler arasında olduğunu kaydeden Besim, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin de çizimi süren projeler arasında olduğunu söyledi.

“PROJELERİN TÜMÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MİMARİ DEPARTMANI’NDA MEVCUT… UMARIZ BU PROJELER DEVAM ETTİRİLİR VE HAYATA GEÇİRİLİR”

Besim, “Bu projelerin hepsi sağlıkta çağdaş alt yapıyı oluşturmak için çok önemlidir ve projelerin tümü Sağlık Bakanlığı Mimari Departmanı’nda mevcuttur” dedi.

Besim, şunları da vurguladı:

“Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli isterse bu projelerin hepsini Sağlık Bakanlığı arşivlerinden elde edebilir. Umarız ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık sistemi için yaşamsal olan bu projeler devam ettirilir ve hayata geçirilir. Bu projelerin hiçbiri şehir hastanesi modelinde planlanmadı. Hepsi KKTC Sağlık Sistemi’ne uyumlu projelerdir. Unutmayalım ki sağlık hepimiz içindir!”