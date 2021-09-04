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Besin Alerjisi ve Besin İntoleransı Nedir?

Uzman Diyetisyen Aliye Özören yazdı...

04 Eylül 2021 Cumartesi 10:27
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Besin Alerjisi ve Besin İntoleransı Nedir?

Sevgili okurlar, merhaba.
Bugün ki köşe yazımda sizlere doğru bildiğimiz yanlışlar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istedim. Bu bağlamda da besin alerjisi ile besin intoleransına değinmeyi tercih ettim.
Günümüzde besinlerin sebep olduğu düşünülen her türlü negatif etkiyi besin alerjisi olarak algılamak, toplumda oldukça yaygın olan ancak her zaman doğru olmayan tanımlamalar arasında yer aldığını gözlemledim. Bu nedenden dolayı bu iki terim arasındaki temel fark hakkındaki bilgileri aşağıda kısaca özetledim.
Besin Alerjisi Nedir? 
Besin alerjisi; bağışıklık sisteminin bir besine karşı aşırı reaksiyon göstermesi sonucu meydana gelmektedir. Bu reaksiyon, bağışıklık sisteminin önemli bir üyesi olan immünglobulin E (IgE) antikorunun başrolünü oynadığı reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkabileceği gibi IgE antikorunun yer almadığı reaksiyonlar sonucu da görülebilmektedir. İmmünglobulin E antikorunun aracılığı olmayan besin alerjileri, bazen de besin intoleransları olarak isimlendirilmektedir. Fakat bu koşullar bağışıklık sistemini içerdiği için karıştırılmaması gerekmektedir.
Besin alerjisinde; ağız, boğaz ve deride kaşıntı, şişme veya kızarıklık, kusma, ishal ve nefes darlığı gibi belirtiler gözlenebilir. Ancak nadir de olsa bu belirtiler aşırı şiddetli olabilir, böylece anaflaktik şok(ağır alerjik reaksiyonlar) gelişebilir. Bu alerjik cevap ciddi ve hayatı tehdit edici olabilir.
Besin İntoleransı Nedir?
Besin intoleransı, diğer adıyla besin duyarlılığı; organizmanın, bir besin veya besin bileşeni tarafından uyarılması doğrultusunda geliştirdiği olumsuz reaksiyonlar olarak bilinmektedir. Besin intoleransın da herhangi bir alerjenin veya bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu yoktur. Sadece o besine karşı vücudun anormal reaksiyon gösterme durumu söz konusudur. Besin intoleransını oluşturan mekanizma, bir nedene bağlı değil, birden fazla nedene bağlı olabilmektedir. Bu nedenlerden bir tanesi enzim eksikliğine bağlı besin bileşeninin sindirilememesidir. Örneğin; laktoz intoleransı, sütte yer alan laktoz karbonhidratının sindirilmesini sağlayan laktaz enzimi eksikliği sonucu meydana gelmektedir.
İntoleransa neden olan besin veya besin bileşeni tüketildikten sonra sindirilemediğinden dolayı bağırsaklarda fermente olmaya başlar ve bunun sonucunda; mide bulantısı, mide krampları, kusma ve ishal gibi belirtiler gözlenebilir. 
Aralarındaki Temel Farklar Nelerdir?
Besin alerjisi bağışıklık sistemini içerirken, besin intoleransı sindirim sistemini içermektedir. 
Besin intoleransları (sülfit ve benzoat reaksiyonları dışında); besin alerjisinin aksine, yaşamı tehdit edebilecek ağır reaksiyonlara neden olmamaktadır.
Besin alerjilerinde reaksiyon kısa sürede kendini belli ederken, besin intoleransında 24-72 saati bulabilir.
Yukardaki bilgilerden yola çıkarak her iki durumun belirtilerinin bazıları benzerlik gösterse de, meydana gelme sebepleri farklılık göstermektedir. Bu nedenden dolayı yaşanılan rahatsızlıkların doğru tanımlanması ve buna göre beslenme tedavisi alınması önem arz etmektedir.
Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.
Sağlıkla kalın.
 

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