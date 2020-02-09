Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Akıncı’yı eleştirdi

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği açıklama yaptı

09 Şubat 2020 Pazar 10:50
Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Akıncı’yı eleştirdi
banner48

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Cumhurbaşkanı Mstafa Akıncı’yı eleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Akıncı’nın Türkiye aleyhine bir seçim stratejisi güttüğü iddia edildi ve “Adaylığı açıkladığı gece ve dün verdiği beyanatı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Akıncı’nın soyut kavramlara KKTC halkını Türkiye aleyhine provoke etmek istediği ileri sürülen açıklamada, “Kendisini, ailesini ve tüm halkımızı Enosis belasından kurtaran, can ve güvenliğimizi sağlayan, aşımızı verip, güvenliğimizi sağlayan, bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bin kadar gencini bu topraklara gömen Anavatanımıza karşı bu yaptığı beyanlar dolayısı ile kendisini kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli davaların bir kişinin yanlış ideolojisine kurban edilemeyeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 09.02.2020 11:54
Anahtar Kelimeler:
EleştiriAkıncıBEŞPARMAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıcı: ‘Fon vergileri’ adaletsizlik üzerine inşa edilmiştir"
Çakıcı: ‘Fon vergileri’ adaletsizlik üzerine inşa edilmiştir"
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Akıncı’yı eleştirdi
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Akıncı’yı eleştirdi
Uluçay, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti
Uluçay, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim