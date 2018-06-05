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Beşparmak Dağları'nın en derin noktasına inildi

Mağara Meraklıları Derneği’nin girişimiyle, Beşparmak Dağları’nın en derin noktasına inildiği bildirildi.

05 Haziran 2018 Salı 14:24
Beşparmak Dağları'nın en derin noktasına inildi

Mağara Meraklıları Derneği’nin (MMD), Avrupa Birliği (Sivil Toplum Eylem V) desteğiyle ve ABD Lefkoşa Büyükelçiliği eş finansmanıyla yürüttüğü “Girne Mağaraları Araştırma, Koruma ve Eğitim Projesi”nin çalışmaları sırasında, Lübnan Mağaracılık Kulübü, Zagreb Kireç Kayalıkları Araştırma ve Fotoğraflama Topluluğu, Uluslararası Mağaracılık Birliği ve Avrupa Mağaracılık Federasyonu üyelerinin de katılımıyla, araştırma çerçevesinde Beşparmak Dağı içerisinde 200 metre derinliğe inildi.

Mağara Meraklıları Derneği’nin açıklamasına göre, mağara araştırması üç gün sürdü ve gelecek günlerde de araştırma devam edecek.

Mağara Meraklıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı, bu araştırma ile birlikte farklı mağaraların araştırılmasına devam edileceğini belirtti.

Derneğin esas amacının mağaraların ve barındırdıkları biyolojik ve jeolojik miraslarının korunması olduğunu belirten Meraklı, bunu sağlamak için mağaralarla ilgili birçok bilimsel çalışma yürüttüklerine, mağaraları araştıracak yeni mağaracıların yetişmesi ve mağaraların korunması için bilinçlendirme eğitimleri yaptıklarına vurgu yaptı.

Bu faaliyetler yanında, sonbahar ayında mağaracılık festivali düzenleneceğini de açıklayan Muhtar Ömer Meraklı, bu festivalle doğal değerlerin turizme kazandırılacağını söyledi.

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