Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...

Beşparmak Düşünce Grubu, Barış Pınarı Harekatı'na destek belirtti

10 Ekim 2019 Perşembe 19:08
Beşparmak Düşünce Grubu, Barış Pınarı Harekatı'na destek belirtti

Beşparmak Düşünce Grubu, on yıllardır süren ve binlerce insanın hayatına mal olan terörü sona erdirmeye ve Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturmaya yönelik olarak Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı destek belirtti.

Açıklamada, “Bu büyük mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetiyle yüce Türk ulusuna başarılar diliyoruz” denildi.

Kendisi de Kıbrıs Rum tarafının 1955'te başlattığı ve 1963'te devlet terörü olarak 11 yıl süreyle sürdürdüğü silahlı Enosis kampanyasının kurbanı ve mağduru olan Kıbrıs Türk halkının, bu beladan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla kurtulduğu belirtilen açıklamada, benzeri saldırılardan ancak bir garantör güç olarak Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki caydırıcı askeri varlığı sayesinde korunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Aradan geçen 45 yıl içerisinde adada barış, istikrar ve huzurun hüküm sürdüğü yadsınmaz bir gerçek olup kimse tarafından unutulmamalıdır. Bu vesileyle, adadaki varlığımız ve güvenliğimize karşı devam eden tehditlere karşı her zaman yanımızda duran Türkiye'ye karşı şükran duygularımızı ifade ederken, teröre ve onun yarattığı tüm tehdit ve tahribata karşı verdiği bu mücadelede Anavatan'daki kardeşlerimizin yanında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Temennimiz, büyük özverilerle gerçekleştirilmekte olan bu harekatın da amaçlarına ulaşması ve bölgeye barış, güvenlik ve huzur gelmesidir” ifadeleri kullanıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 aylık bebek hayatını kaybetti
5 aylık bebek hayatını kaybetti
İlayda’nın durumu iyiye gidiyor
İlayda’nın durumu iyiye gidiyor
Tecavüzcü Aydın’ın cezası 16 Ekim’de açıklanacak
Tecavüzcü Aydın’ın cezası 16 Ekim’de açıklanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim