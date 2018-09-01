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BES’te Seçim Krizi; Muhalifler Seçim Yerini Bilmiyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) seçiminin bugün yapılması bekleniyor ancak, ciddi bir kriz var.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:58
BES’te Seçim Krizi; Muhalifler Seçim Yerini Bilmiyor

Mustafa Yalınkaya başkanlığındaki yönetim, seçimin yapılacağı adresi üyelere duyurmadı. Ekibi ile birlikte sendika başkanlığına aday olan Deniz Kayabaşı, yaşananlara isyan etti.

Bunun büyük bir ayıp olduğunu belirten Kayabaşı, “Değerli B E S Üyeleri. Bugün sendika başkan ve yönetim kurulu üyelerinin nisap sağlanırsa seçim günüdür. Sendikadan nerede seçim yapılacağına dair mesaj gelmedi. Yoksa bu da Sendikamızın mali rapor gibi eksik mi kaldı?” sorusunu sordu. Kayabaşı, sendika yönetiminin mali raporu da hazırlamadığını belirterek, bu durumun yasal olmadığını vurguladı.

Tüzük gereği, bugün Nisa’n sağlanmazsa, seçim haftaya yapılacak. Ancak muhalif kanat, bugün seçimin nerede yapılacağını dahi bilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YalınkayaSeçimDeniz KayabaşıHaberGündemKıbrıs
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