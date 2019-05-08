Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Bet ofisinde hırsızlık

08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:00
Bet ofisinde hırsızlık
banner44

Tuzla - Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Worldstar Betting” isimli iş yerinde çalışan Z.R.Y.’nin (E-29), müşterilerden bahis kuponu karşılığı tahsil ettiği toplam 255 TL parayı şirket kasasına teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi. 
Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 
ARAZİ YANGINLARI ZARARA YOL AÇTI  

banner41
Mormenekşe - Atlılar yolu üzerindeki arazi içerisinde dün henüz tespit edilmeyen sebepten çıkan yangın sonucu İsmail Gürsoy’a ait 6 dönümlük biçilmemiş buğday ile Cemal Atamert’e ait 7 adet rulo buğday sano balyası yandı. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor. 
Çayönü köyünün güney kısmındaki arazide ise muhtemelen elektrik trafosundan atılan kıvılcımdan dolayı çıkan yangın sonucu Mustafa Yahya’ya ait 3 dönüm biçilmemiş arpa yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, YDÜ heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, YDÜ heyetini kabul etti
Skandal rüşvet iddiası!
Skandal rüşvet iddiası!
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı turunçgil eğitimi düzenliyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı turunçgil eğitimi düzenliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim