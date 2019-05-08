Bet ofisinde hırsızlık

Tuzla - Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Worldstar Betting” isimli iş yerinde çalışan Z.R.Y.’nin (E-29), müşterilerden bahis kuponu karşılığı tahsil ettiği toplam 255 TL parayı şirket kasasına teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ARAZİ YANGINLARI ZARARA YOL AÇTI



Mormenekşe - Atlılar yolu üzerindeki arazi içerisinde dün henüz tespit edilmeyen sebepten çıkan yangın sonucu İsmail Gürsoy’a ait 6 dönümlük biçilmemiş buğday ile Cemal Atamert’e ait 7 adet rulo buğday sano balyası yandı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.Çayönü köyünün güney kısmındaki arazide ise muhtemelen elektrik trafosundan atılan kıvılcımdan dolayı çıkan yangın sonucu Mustafa Yahya’ya ait 3 dönüm biçilmemiş arpa yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor.