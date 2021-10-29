Beton mikseri devrildi

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 15:15 sıralarında, Gazimağusa- İskele Anayolu üzerinde, Ramazan HAYIRLAR (E-58), yönetimindeki LE 229 plakalı beton mikseri ile Gazimağusa istikametinden gelip İskele Graner çemberine dikkatsizce giriş yaptığı sırada sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.