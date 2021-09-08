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Beton mikseri ile bisikletliye çarptı

Bugün saat 18:30 raddelerinde Gazimağusa’da 2buçuk mil yolunda Beton mikseri bisikletliyi ezdi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:55
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Beton mikseri ile bisikletliye çarptı

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgi şu şekilde:

Bugün saat 18:10 sıralarında,  Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Hüsnü Aykut (E-43), yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile  seyreden Yeter Kayhan (K-67)'a çarpmıştır.  
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.09.2021 19:06
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