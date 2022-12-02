Beton zemine çarptı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

02.12.2022 tarihinde, saat 01:00 raddelerinde Alsancak’da Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru JK481 plakalı salon araç ile 98 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet KUŞKONMAZ(E-22) direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güneyinden çıkarak beton zemine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ecem YALÇIN (K-25) ve Hiranur YALÇIN (K-1) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Hiranur YALÇIN ve Mehmet KUŞKONMAZ taburcu okurken, Ecem YALÇIN Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.