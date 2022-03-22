Beton zemine düştü!

Polisten yaşanan iş kazası ile ilgili şu açıklama yapıldı:

21.03.2022 tarihinde, saat 10:15 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan U.M(E-20), klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalçasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.