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"Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda genişletme çalışmaları başlatılacak"

Başbakanlık Müsteşarı, Pile Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda bayramdan sonra genişletme çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:53
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"Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda genişletme çalışmaları başlatılacak"
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BRT’de ‘Haber Kritik’ programına açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı, Pile Koordinasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı’nda köprünün bulunması nedeniyle çok dar olduğunu ve özellikle Larnaka üzerinden gelen turistlerin geçişinin bundan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Amcaoğlu, Beyarmudu sınır kapısının fiziksel durumundan dolayı yaşanan sıkışıklıktan, özellikle Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin günlük yaşam için Kuzey’e geçişlerinin eziyete dönüştüğünü söyledi.

Amcaoğlu, “Sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bir süre önce Ekonomik Örgütler Platformu ile protokol imzalanmıştı. Bizzat kapılarla ilgili komiteyle görüşerek an acil kapının Beyarmudu Ana Geçiş Kapısı olduğunu ve Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın geçişini kolaylaştırılması gerektiğini söyledim. Kapının genişletilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’nün, Planlama İnşaatın teknik elemanları ile yerinde defalarca incelemede bulunup, taslak projeyi hazırladık. Bayram sonrası genişleme çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır” dedi.

İngiliz Üst Bölgesine Beyarmudu Ana Geçiş kapısında genişletme çalışmaları tamamlanana kadar özellikle Pile’de  yaşayan Kıbrıslı Türklerin geçişi için bazı alternatifler sunduklarını söyleyen Hüseyin Amcaoğlu, Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir kaç kez toplantı yapılmasına rağmen İngilizlerden olumlu cevap alındıklarının altını çizdi.

Beyarmudu Ana Geçiş kapısı ile ilgili  konunun daha üst düzeyde yeniden değerlendirileceğini de kaydeden Amcaoğlu, “Bayramdan sonra Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu’nun gündemine da bu konu  getirilecek. Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin geçişlerini iyileştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.

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