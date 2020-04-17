Beyarmudu Belediyesi'nden Halil Falyalı'ya teşekkür

Beyarmudu Belediyesi, iş insanı Halil Falyalı'ya gıda yardımlarından dolayı sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Belediye açıklamasında: "Her zaman yanımızda olan, yardımlarını hiç esirgemeyen yardımsever işadamı Halil Falyalı'ya göndermiş olduğu gıda paketleri için tüm bölge adına çok teşekkür ederiz." dedi.

BEYARMUDU BELEDİYESİ'NİN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Her zaman yanımızda olan, yardımlarını hiç esirgemeyen yardımsever işadamı Halil Falyalı'ya göndermiş olduğu gıda paketleri için tüm bölge adına çok teşekkür ederiz.

Bu zor günlerde gösterdikleri yardımlaşma ruhu için çok teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde bölge halkımızın yanında olacak ve dayanışma ile bu zor günlerin altından kalkacağız.

Evde kalınız, güvende olunuz.