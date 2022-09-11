Beyarmudu köyünde kaza!

Polisten gelen bilgiye göre 11.09.2022 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Türkemenköy-Beyarmudu Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında Beyarmudu köyü girişinde, Kırıkkale’de sakin Mustafa ŞEVKİ(E-42) yönetimindeki HS 664 plakalı araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpmış ve takla attıktan sonra tarla içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa ŞEVKİ ve araçta yolcu olarak bulunan Ersin GAZELCi(E-52), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Mustafa ŞEVKİ taburcu olurken, Ersin GAZELCİ ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

