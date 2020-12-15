Beyarmudu'nda 2 pozitif vaka!

Beyarmudu Belediyesi, köy sakini 1 kişinin ve 1 de temaslının koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Beyarmudu'nda köy sakini bir şahsın temaslı olarak Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. İlgili şahısla temaslı 11 kişi belirlenmiş ve bu kişilerin testleri yapılmıştır. Testler sonucunda 10 kişinin test sonucu negatif, 1 kişinin ise test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda temaslı kişiler tedbir amaçlı Karantina Oteli'ne yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmışlardır. Bölge Halkına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."