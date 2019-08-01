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Beyarmudu Patates ve Kültür Festivali başladı

9.Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali ile 6.Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenen açılış töreniyle başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:39
Beyarmudu Patates ve Kültür Festivali başladı

9.Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali ile 6.Uluslararası Halk Dansları Festivali dün düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Açılış, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafindan festival meşalesinin yakılmasıyla başladı.

Festival bu yıl “Kıtalar Beyarmudu’nda buluşuyor ve kültürlerin mesalesi Mesarya’da yanıyor ” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı açılış konuşmasında, festivalin her yıl büyük özveriyle hazırlandığını söyledi.

Festivalle yerelden evrensele bir köprü kurulduğunu, yurt dışından gelen misafırlerin de Kıbrıs kültürüyle bulusturulduğunu dile getiren Edip, yılın her döneminde yöre halkınım kültür sanatla buluşturulduğunu ifade etti.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven de törende yaptığı konuşmada, festivalin her yıl büyük özveriyle düzenlendiğine işaret ederek, festivalin patatesin dünyaya tanıtımı acısından büyük bir basamak olduğunu vurguladı.

Uluslarası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek de, festivallerin ülke tanıtımına katkı sağladığına işaret ederek, festivalde emeği geçen herkesi kutladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açılış konuşmasında, patatesin önemine işaret ederek, Beyarmudu patatesinin çok kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi.

Yurt dışına pazarlaması adına çalışmalar yapıldığını vurgulayan Oğuz, geçen yıl patateste yaşanan olumsuzlukların bu yıl da yaşanmaması için özen gösterildiğini vurguladı.

Oğuz, hükûmet olarak patatesin geçmiş yıllarda olduğu gibi ihraç ürünü olması adına çaba sarfedildigini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı konuşmasında, patates üreticilerin zaman zaman sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, sofraların temel direği olan patates ürününün önemine vurgu yaptı.

Festival çerçevesinde patates ürünü için bilimsel çalışma yapılması önerisinde bulunan Akıncı, böylece üreticinin sorunlarının da daha kolay çözüleceğine işaret etti.

Beyarmudu patatesinin çok kaliteli olduğuna vurgu yapan Akıncı, Beyarmudu Sinir Kapisi’ndaki geçişlerde zaman zaman sıkıntı yaşandığına da değindi.

Akıncı, kurumlar arasindaki koordinasyonu sağlayarak sıkıntıların asılması gerektigini vurguladı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Beyarmudu Patates Ve Kültür Festivali
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