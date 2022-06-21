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Beyarmudu Polis binası açıldı!

Beyarmudu Polis Genel Müdürlüğü binasının açılışı bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

21 Haziran 2022 Salı 15:45
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Beyarmudu Polis binası açıldı!
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Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.
Soyalan, Beyarmudu bölgesine karakol kazandırmanın onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Bölgeye en yakın Polis Karakolu’nun Dörtyol’da olduğunu, bunun da mesafe olarak dezavantaj olduğunu dile getiren Soyalan, Beyarmudu bölgesinin büyük bir ihtiyacının bu şekilde giderilmiş olduğunu söyledi.
Beyarmudu Belediyesi ile varolan protokol kapsamında, belediye himayesinde olan binanın kendilerine tahsis edildiğini anlatan Soyalan, yapılan tadilatın ardından Müdürlüğün hizmet vermeye başladığını dile getirdi.
Halkın desteğini almayan ve halkından kopuk olan bir Polis’in asla başarılı olmayacağını dile getiren Soyalan, bölge ihtiyacı açısından bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Soyalan sözlerinin sonunda, Müdürlüğün açılması için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. 
Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleşti ve bina gezildi...

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