Beyarmudu’ndan Güney'e gidecekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde, seyir halindeki bir aracı durduran polis ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Veli Erzurumlu’nun üzerinde, kendi resminin bulunduğu ancak başka bir isme ait sahte Rum pasaportu ele geçirdi.

Polis, Veli Erzurumlu ile daha önce benzer meselelerden vukuatları olan araç sürücüsü Murat Seyitoğlu’nu gözaltına alarak dün mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli Mehmet Bayır, dün Beyarmudu köyünde bir araca düzenlenen operasyon sonucunda, zanlı 1 Veli Erzurumlu’nun üzerinde sahte Kıbrıs Cuöhuriyeti pasaportu bulduklarını söyledi.

Seyitoğlu’nun benzer suçları var

Zanlı 2 Murat Seyitoğlu’nun da benzer sahte kimlik meseleleri ile ilgili önceden sabıkaları olduğunu aktaran Bayır, her iki zanlının da soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.