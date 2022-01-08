“Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası’nı kutlamıyoruz”

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay yazılı açıklamasında, “Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası”nın, üstlenilen misyon ve vizyonların ortaya konduğu, yapılan, yapılmayanların anlatıldığı, olması gerekenlerin aktarıldığı ve en önemlisi de farkındalık oluşması noktasında fırsat olarak kabul ettikleri bir hafta olduğunu kaydetti.



Beyaz bastonun, bir görme engellinin eli ayağı, gözü kulağı olduğuna işaret eden Suay, beyaz bastonun, aynı zamanda görme engelliliğin sembolü, sarı şerit rehber yolların ise beyaz baston kullanıcıları için güvenli güzergahın göstergesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin sponsorluğunda 2020 yılı itibarıyla başlatılan sarı şerit rehber yollarının ülke genelinde yaygınlaşması için yoğun bir emek harcadıklarını ifade eden Suay, şöyle devam etti:



“Yıllarca yerel kurumlarımıza rehber yolların önemi ve gerekliliğini anlatmaya çalıştık. Geriye kalan zaman dilimine baktığımızda beklentilerimizi karşılamasa da bu konuda başlangıç düzeyinde adımlar atıldığını görüyoruz. Doğru, standartlara ve kullanıma uygun sarı şeritlerin yaygınlaşması için çok sayıda projede bulunarak yerel kurumlarımıza gönüllü danışmanlık hizmeti sağladık. Gelinen noktada sivil toplum olarak bizzat elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inandığımız ve ülke genelinde rehber yolların yaygınlaşması için bu konuda da harekete geçtik. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile yapılan iş birliği sonucunda periodik aralıklarla belirli noktalara sarı şerit rehber yolları uyguluyor, takibini yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu önemli proje ile hem sosyal devlet anlayışı noktasında üstlenmiş olduğumuz misyonu yerine getiriyor, hem de engelsiz bir çevreye kavuşabilmek için bizzat mücadele etmiş oluyoruz. İnşaatını kısa bir süre önce tamamladığımız engelsiz merkezimizin açılışını da önümüzdeki hafta içerisinde yapacak, ülkemize tamamen engelsiz bir ortam kazandırmış olacağız.”