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Beyaz eşya çaldılar

Haspolat bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Ç, E.A ve E.A. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 21:16
611 Okunma
Beyaz eşya çaldılar

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, zanlılar S.Ç, E.A ve E.A.’nın müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Kanteper, zanlıların 24 Nisan 2020 ile 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında Haspolat’ta  DTG Dayanıklı Tüketim LTD. isimli işyerinde müstahdem olan zanlıların işyerinin deposundan 74 bin 230 TL değerindeki beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin sirkat edilmesiyle methaldar olduklarını söyledi. Polis, sirkat edilen bazı eşyaların bulunduğunu, bazı eşyaların ise arandığını belirterek, 3 zanlının da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Kibrisli 2020-05-15 21:25:46

daha bunlar baslangic bizi neler bekliyor neler............

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