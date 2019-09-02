Beyaz'ın soruşturması devam ediyor

Polis, ayrıca zanlının, şikâyetçi Tekin Birinci’ye 227 bin TL borç verdiği iddiasının araştırıldığını ayrıca 5 bin TL maaşı olan zanlının bu parayı nasıl temin ettiğinin de araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlını 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında banka hesabında düşük ve yüksek meblağlı hareketler tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yine zanlının hesabındaki 24 bin sterlinin de nasıl temin ettiğinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada onlarca çek olduğunu belirterek, Beyaz’ın 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturma maksatlı zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.