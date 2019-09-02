Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu

Beyaz'ın soruşturması devam ediyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arzu Beyaz’ın söz konu şirkete ait çek yapraklarını sahteleyip, sahtekârlıkla para temin ettiği iddiası ile başlatılan soruşturmada dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meseleyle ilgili tutuklanan Arun Acumsal ise suçla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı. 

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
Beyaz'ın soruşturması devam ediyor

Polis, ayrıca zanlının, şikâyetçi Tekin Birinci’ye 227 bin TL borç verdiği iddiasının araştırıldığını ayrıca 5 bin TL maaşı olan zanlının bu parayı nasıl temin ettiğinin de araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlını 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında banka hesabında düşük ve yüksek meblağlı hareketler tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yine zanlının hesabındaki 24 bin sterlinin de nasıl temin ettiğinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada onlarca çek olduğunu belirterek, Beyaz’ın 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturma maksatlı zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner22
Son Güncelleme: 02.09.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
HaberArun Acumsal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürk: Rum tarafında değişen nedir, bize anlatmalı
Öztürk: Rum tarafında değişen nedir, bize anlatmalı
Gardiyanoğlu: UBP’nin tavrı net…
Gardiyanoğlu: UBP’nin tavrı net…
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim