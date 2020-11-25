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Beyin kanaması ve iç kanamadan hayatını kaybetti

Mehmet Soysal'ın ölüm nedeni açıklandı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:25
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Beyin kanaması ve iç kanamadan hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

21.11.2020 tarihinde, Alsancak’ta sakin ikametgahının 2. katındaki balkonunda klimayı tamir ettiği sırada düşerek yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada 23.11.2020 tarihinde yaşamını yitiren Mehmet SOYSAL (E-65)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “düşmeye bağlı kafa kemikleri kırıkları, beyin kanaması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları ile gelişen iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

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