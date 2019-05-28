Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Beyköy atış alanında iki ayrı noktada yangın

Yangında 100 dönüm arazi ve içerisinde bulunan ağaçlar, arpalar, balyalar ile maki örtüsü yandı.

28 Mayıs 2019 Salı 14:45
Beyköy atış alanında iki ayrı noktada yangın
banner44

Beyköy’de bugün çıkan yangında 100 dönüm arazi ve içerisinde bulunan ağaçlar, arpalar, balyalar ile maki örtüsü yandı.   

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın bugün saat 11.30 sıralarında Beyköy atış alanında iki ayrı noktada çıktı. 

banner41
Yangın nedeni henüz tespit edilemezken, çıkan birinci yangın sonucu Beyköy atış alanı bölgesinde yaklaşık 80 dönümlük alanda yarım dönüm biçilmemiş arpa, 15 adet rulo balya, kuru otlar ve makilik alan yandı. 

Atış alanının kuzey kısmında Alevkayası yolunun alt kısmında meydana gelen ikinci yangında ise, yaklaşık 20 dönümlük arazi içeride bulunan çam ağaçları, makilik alan ve kuru otlar yandı. 

Yangına İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, çevre halkı ve bölge belediyesine ait tankerler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Atış Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vizdansızlar 2019-05-28 16:42:48

insanların emeklerini 1 anda yok eden vijdansız insanlarsınız. b.k var da atış yapacaksınız. o insanlar ne umutla üredir bekler. siz katilsiniz agacları dogayı herseyi katleden katillersiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi!
Devlet piyangosu çekildi!
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim