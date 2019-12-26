Beylerbeyi Inner Wheel Club'tan anlamlı yılbaşı balosu

Kuzey Kıbrıs’ın sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren ve en saygın kulüplerinden biri olan Beylerbeyi Inner Wheel Club, geçtiğimiz akşam Acapulco Otel’de şık bir yılbaşı balosu düzenledi.

Davete seçkin isimler katıldı

Bir etkinliğini daha sosyal sorumluluk projesi ile birleştirerek gerçekleştiren Beylerbeyi Inner Wheel Club’ın etkinliğe Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin isimleri katıldı.

Başta Başbakan Ersin Tatar olmak üzere İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birbirinden ünlü isimler katıldı.

Sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir grup

Beylerbeyi Inner Wheel Club Başkanı Sibel Tatar yaptığı açıklamasında her etkinliklerinde olduğu gibi bu etkinliklerinin de bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştiğini belirterek kadınlar ve çocuklara destek amaçlı olacağını belirtti.

Acapulco Otel’de düzenlenen yılbaşı etkinliği Başkan Sibel Tatar’ın konuşması ile başladı.

Renkli görüntülere sahne olan maskeli baloda davetliler gece boyunca müzik eşliğinde keyifli zaman geçirdi.

Gecenin sonuna yaklaşırken Yılbaşı pastasını Beylerbeyi Inner Wheel Club üyeleri bir arada kesti. Inner Wheel şarkısını hep bir ağızdan söyleyen üyeler davete katılanlardan büyük alkış aldı.

Geç saatlere kadar süren davette konukların şıklıkları ise göz kamaştırıyordu.

Anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ile yılbaşı etkinliğini buluşturan Beylerbeyi Inner Wheel Club, Kuzey Kıbrıs’ın en fazla ses getiren etkinliklerinden birine imza atmış oldu…