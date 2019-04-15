Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nden Beylerbeyi Çemberine düzenleme

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:09
Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nden Beylerbeyi Çemberine düzenleme
banner44

Peyzaj ve sanatsal tasarımı ile yenilenen Beylerbeyi Çemberi törenle açıldı. Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü açıklamasına göre, kulübün katkılarıyla yapılan düzenleme çerçevesinde çemberde bulunan heykeli direktörlüğünü Cafer Potinci’nin üstlendiği Kültürel ve Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü yaptı.

Açılış törenine, Anamuhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Beylerbeyi Inner Wheel Kurucu Başkanı Sibel Tatar, bazı milletvekilleri, diğer siyasiler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar, şöyle dedi:

banner41
“Kulübümüz kurulalı dokuz ay gibi bir zaman oldu. Kurulduğumuz ilk günden itibaren Bellapais’e bir katkıda bulunmak amacımızdı, dolayısıyla kalıcı bir eser bırakmak için bu projeyi hayata geçirmeyi planladık. Bu sembolü seçerken dikkat edilen noktalardan biri de, devamlı olarak konserlerin olduğu bir yer olmasından dolayı Bellapais’e uygun olmasıydı. Ayrıca en önemlisi de kulübümüzün adını Bellapais’ten almasıydı. Dolayısıyla kulüp olarak, üyelerimizin ve sponsorlarımızın katkılarıyla çevremize, Girne’mize ve Bellapais’e bu çemberimizi yeniden düzenleyerek kazandırdık. Hepimizin, sivil örgütlerin, vatandaşların katkıları ile Girne’mizin her geçen gün daha güzel olacağına inanıyorum. Olması da gerekiyor. Dünyayı geziyor ve çok güzel yerler görüyoruz. Bu yerleri gördükçe aklımıza hep kendi yaşadığımız yer geliyor. Tarihimizle, kültürümüzle, doğamızla, iklimimizle hiçbir eksiğimiz yok.”

Açıklamaya göre, Tatar ile törene katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuşmalaerında kulübün düzenlemeye yaptığı katkıyı övdüler.

Bu arada Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Bellapais’e böyle bir eseri kazandırmalarından dolayı tüm üyeler adına Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar’a plaket takdiminde bulundu.

Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü de Meriç Süt Ürünleri Ltd. adına Berin Avunduk’a,  Elektrokur Ltd.  adına Lütfiye Tarımer’e, Özyalçın Construction Ltd. adına  Eser Özyalçın’a ve  Meps Ltd.adına Bahar Kurumoğlu’na plaket takdim etti.

Kurdele kesiminin ardından kokteyl ile etkinlik sona erdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Beylerbeyi Inner Wheel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harnup Yetiştiriciliği Eğitimi düzenleniyor
Harnup Yetiştiriciliği Eğitimi düzenleniyor
Güney Kıbrıs'ta Taş ocağında kadın cesedi bulundu
Güney Kıbrıs'ta Taş ocağında kadın cesedi bulundu
“Kadın girişimciler teşvik edilmeli”
“Kadın girişimciler teşvik edilmeli”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim