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BEYLERBEYİ KÖYÜ, SU POMPALARI VE MUHAREBE BÖLÜĞÜ’NE YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Beylerbeyi köyü, Beylerbeyi su pompaları ve Muhabere Bölüğü civarına yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.

24 Eylül 2020 Perşembe 16:01
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BEYLERBEYİ KÖYÜ, SU POMPALARI VE MUHAREBE BÖLÜĞÜ’NE YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Beylerbeyi köyü, Beylerbeyi su pompaları ve Muhabere Bölüğü civarına yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti,  09:00-14:00 saatleri arasında olacak.

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