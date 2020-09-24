Beylerbeyi köyü, Beylerbeyi su pompaları ve Muhabere Bölüğü civarına yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00-14:00 saatleri arasında olacak.
BEYLERBEYİ KÖYÜ, SU POMPALARI VE MUHAREBE BÖLÜĞÜ’NE YARIN 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Beylerbeyi köyü, Beylerbeyi su pompaları ve Muhabere Bölüğü civarına yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.
24 Eylül 2020 Perşembe 16:01
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Beylerbeyi köyü, Beylerbeyi su pompaları ve Muhabere Bölüğü civarına yarın 5 saat elektrik verilemeyecek.