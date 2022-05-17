Beyoğlu: “Devlet kendini soyutlarsa ülkede kaos doğar”

Nizam ayrıca yasak olmasına rağmen bazı yerlerin arpa alımı yaptığını, çiftçilere desteklerin ödenmediğini ileri sürdü.

Nizam TAK’a yaptığı açıklamada çiftçilerin, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) açıkladığı arpa fiyatının maliyetin altında olduğunu, birliğin arpa ve buğdaya adil fiyat biçilene kadar kuruma ürün vermeme yönünde karar ürettiğini, ancak bazı küçük üreticilerin kuruma açıklanan maliyet altı fiyattan ürün verdiğini belirtti.

TÜK’ün açıkladığı fiyat üzerinden üreticinin kilo başına 5.35 TL ödeneceğini belirten Nizam, arpanın Güney Kıbrıs’ta ton başı 430 Euro(0.43 Euro/kg-6.8 TL/kg ), Türkiye’de 6.4 TL/kg, Dünya genelinde üreticinin 6 TL’nin üzerinde ödendiğini belirtti.

TÜK’e arpa veren üreticilerin küçük üreticiler olduğunu, bazı küçük üreticinin hasat edilen arpayı yere boşaltması ve tekrardan kamyona yükletmesi fazla maliyet yaratacağından ürünlerini kuruma vermeyi tercih ettiğini anlatan Nizam, “Üreticilere çağrımızdır, arpanıza sahip çıkın, Çiftçiler Birliği ile hükümet uzlaşana kadar bekleyin” dedi.

"YASAK OLMASINA RAĞMEN ARPA ALIMI YAPILIYOR"

Arpa ve buğday alımını, yasa gereği TÜK dışında kimsenin yapamayacağını belirten Nizam, bir kamu kurumu bir de işletmenin yasak olmasına rağmen arpa alımı yaptığını ileri sürdü.

Hükümet temsilcileri ile görüşme taleplerinde bulunduklarını ancak aldıkları yanıtın, hükümet güvenoyu aldıktan sonra görüşebilecekleri yönünde olduğunu belirten Nizam, “Üretici her gün zarar görüyor, gerek dolu yağışı, gerek dondan gerekse de yangından zarar görüyor” dedi.

"DESTEKLER ÖDENMİYOR"

Yılda iki kez ödenen Doğrudan Gelir Desteği ile mazot desteğinin 2021’in ikinci dilimi ve 2022’nin ilk diliminin ödenmediğini anlatan Nizam, bunun yanında kuraklık raporlarının halen Genel Tarım Sigortası Fonunda onaya sunulmadığını, çiftçinin kuraklık var mı yok mu bilmediğini belirtti.

Devletin üreticiye ödemesi gereken Doğrudan Gelir Desteklerinde 34 milyon TL geriliği bulunduğunu ileri süren Nizam “Sürdürülebilir bir tarım politikası olmadığından, dövizin sürekli arttığı ve girdi maliyetlerinde yüzde 500’e varan artışlar yaşandığından, gelecek sezon ekim yapamayacak durumdayız” dedi.

Çiftçinin desteklerinin pek çok kesimi etkilediğini belirten Nizam, çiftçi desteklendiğinde hayvancının girdi maliyetinin de düşürüldüğünü, hayvancının girdi maliyeti düşünce süt fiyatının da düşürüldüğünü, bunun da tüketiciye olumlu yansıması olduğunu anlattı.

Üreticide TÜK’e verecek 20-25 bin ton arpası bulunduğunu, ancak hükümetin hayvancıya satışta sübvanseye yapmayacağını açıkladığını belirten Nizam, bu durumda hiçbir kesimin, ne çiftçinin ne hayvan üreticisinin ne de imalatçının memnun olmadığını belirtti.

BEYOĞLU: BU YIL MALİYET 8 TL/KG

Birlik Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu ise, döviz bazında hesaplandığında, bir dönüm için, icarlama, sürme, tohum alımı ve ilaçlama masrafının 100 Sterlin, bugünkü karşılığı 2 bin TL olduğunu, devletin dönüm başına öngördüğü ürünün 250 kg olduğu baz alındığında, 2021-2022 sezonunda kilo başına maliyetin 8 TL olduğunu belirtti.

Beyoğlu, “Üretici bilinçli olarak zarar ettiriliyor” dedi.

"DEVLET DENGEYİ BULMASI LAZIM"

Çiftçilerin yanında hayvancıların da maliyetlerden şikayet etmesiyle ilgili olarak Beyoğlu, hükümetin dengeyi bulması gerektiğini, dünyada pahalılığı önlemek adına çiftçi kesimine destekler verildiğini ancak Kuzey Kıbrıs’ta para yol gerekçesiyle hükümetin hayvancıya satışta arpayı sübvanseye etmekten vaz geçtiğini söyledi.

Beyoğlu, “Devlet kendini soyutlarsa ülkede kaos doğar” dedi.