Beyzbol sopalı kavga

Değirmenlik’te meydana gelen kavga, sarhoşluk rahatsızlık ve cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Abdurrahman Koloğlu, Yılmaz Koloğlu ve Kaan Koloğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürsu Değirmenlik’de 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 01.00 raddelerinde zanlı Yılmaz Koloğlu’nun 19 Temmuz 2020 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde, Değirmenlik'te, zanlı Yılmaz Koloğlu alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, oğlu Kaan Koloğlu ile bir taraf olup umumi bir yer olan Başpınar Mahallesi asfalt yol içerisinde, aralarında daha önceden husumet bulunan diğer taraf olan yeğenleri Abdurrahman Koloğlu ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis zanlılar Yılmaz ve Kaan Koloğlu’nun ellerinde bulunan ve tecavüzkâr alet olan demirden mamul sopa ve tahtadan mamul beyzbol sopası ile zanlı Abdurrahman Koloğlu'nun kollarına ve sırtına vurmak suretiyle ciddi darp ettiklerini belirtti.

Polis zanlı Yılmaz Koloğlu’nun ayrıca cinsel organını çıkarıp zanlı Abdurrahman Koloğlu’na göstermek suretiyle cinsel tacizlik suçunu da işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis, olayda zanlı Abdurrahman Koloğlu’nun zanlı Kaan Koloğlu’nun sağ el serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı Abdurrahman Koloğlu’nun haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 8 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Hacımulla, zanlı Yılmaz Koloğlu’nun haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Hacımulla, zanlı Kaan Koloğlu’nun haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.