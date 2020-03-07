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"Biber gazı kullanım emrini verenleri protesto ediyoruz"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Lokmacı Sınır Kapısında göstericilere biber gazı sıkılması ve coplanmasını protesto ettiklerini açıkladı.

07 Mart 2020 Cumartesi 14:14
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"Biber gazı kullanım emrini verenleri protesto ediyoruz"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Lokmacı Sınır Kapısında göstericilere biber gazı sıkılması  ve coplanmasını protesto ettiklerini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

BİBER GAZI KULLANIM EMRİNİ VERENLERİ PROTESTO EDİYORUZ

Kıbrıs Rum liderliğinin Kuzey ile Güney arasındaki dört geçiş noktasını kapatma kararını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da Lokmacı-Uzunyol’da düzenlenen barışçıl gösteriye, Kıbrıs Rum polisi’nin biber gazı ile müdahale etmesi kabul edilemez.

Kıbrıslı Türk göstericilerin üzerine yoğun biçimde püskürtülen biber gazı orantısız güç anlamına gelir. Bu barışçıl eylemi kamuoyuna duyurmak amacıyla görev yapmaya çalışan basın mensuplarımız dahil birçok sayıda insanımız biber gazı nedeniyle rahatsızlanmıştır. Bu faşizan tavrından dolayı biber gazı kullanım emrini verenleri KTGB olarak protesto ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıKıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiLokmacı Sınır KapısıRum Polisi
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