Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Bıçak çekip, tehdit etti!

Şiddet tehdidi ve hırsızlık suçlarından gözaltına alınan Ertan Karadağ dün mahkemeye çıkarıldı. 

29 Ekim 2019 Salı 16:43
Bıçak çekip, tehdit etti!

 Lapta polis karakolunda görevli polis memuru Mehmet Alibaba, zanlının ilk etapta 10 Ekimde komşusu  M.A.’yı bıçak çekip, seni öldürürüm diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Polis, karakolda ifade veren zanlının söz konusu suçlamayı redettiğini ancak   15-20 Ekim 2019 tarihleri, 19:00-22:00saatleri arasında, Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir kafenin penceresini açıp içeriye girip işyeri içerisinde muhafaza edilen 300 TL madeni parayı çaldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlı hakkında her iki mesele ile ilgili soruşturma yapıldığını kaydeden Alibaba, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti. 

banner22
Son Güncelleme: 29.10.2019 17:20
Anahtar Kelimeler:
Ertan KaradağKKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ekim İskele'de törenle kutlandı
29 Ekim İskele'de törenle kutlandı
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak
Tartıştığı kişinin parmağını kıran zanlıya 3 gün tutukluluk
Tartıştığı kişinin parmağını kıran zanlıya 3 gün tutukluluk

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim