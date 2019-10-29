Bıçak çekip, tehdit etti!

Lapta polis karakolunda görevli polis memuru Mehmet Alibaba, zanlının ilk etapta 10 Ekimde komşusu M.A.’yı bıçak çekip, seni öldürürüm diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Polis, karakolda ifade veren zanlının söz konusu suçlamayı redettiğini ancak 15-20 Ekim 2019 tarihleri, 19:00-22:00saatleri arasında, Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir kafenin penceresini açıp içeriye girip işyeri içerisinde muhafaza edilen 300 TL madeni parayı çaldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlı hakkında her iki mesele ile ilgili soruşturma yapıldığını kaydeden Alibaba, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.