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Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti

Cihangir'de meydana gelen Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Darp, Şiddet Tehdidi, Telefonda Tacizlik mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Eylül 2021 Pazar 11:09
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Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
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(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kavan 24 Eylül 2021 tarihinde saat 07.30 raddelerinde Cihangir’de, ayrıca ceza evine girip çıktığı gerekçesiyle ayrıldığı nişanlısı olan Cihangir’de sakin N.A(K-44)’nın kullanımında bulunan KB 525 plakalı aracının içerisine gizlice girip saklanıp N. A'nın aracına binip seyir halinde iken zanlı E.B. sağ dirsek içi ile adı edilenin boynunu sıkıp darp edip sol elinde kanunsuz olarak bulundurduğu tahmini ağız uzunluğu 5 cm olan krem saplı ahşaba benzeyen bıçağın sivri tarafını gırtlağına tutup akabinde aracın durmasına müteakip araçtan adı edilenle indikten sonra N.A'ya hitaben “Senin yüzünden bir yıl içerde yattım bana yüz bin sterlin verecen, vermezsen seni de çocuklarını da öldürecem” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca 24 Eylül 2021 tarihinde saat 08:00 raddelerinde, Cihangir'de sakin zanlı E.B. telefon ile Değirmenlik'te sakin D.Ü (K-22)'nün kullanımında bulunan telefonunu arayarak adı edilene hitaben "sen annenin büyük kızısın bu söyleyeceklerimi annene söyle annenin bana yüz bin sterlin borcu var onu ödemesi gerekir bir yıl onun yüzünden boş yere hapis yattım ve bu sebepten dolayı kızımdan oldum anneni öldürüyordum bu yüzden şimdi annen karakoldadır eğer borcunu ödemezse seni, kız kardeşini, babanı, babanın eşini anneanneni, dedeni, dayını ve anneni öldürecem" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ahmet Kavan zanlının yapılan şikâyetler üzerine tutuklanıp soruşturma başlatıldığını belirterek zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.09.2021 11:20
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