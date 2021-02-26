Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Mehmet Özsezer 'bıçak kemiğe dayandı' diyerek 2 Mart Salı günü eylem yapacaklarını duyurdu.

Pandemi döneminde hiçbir destek alamadıklarını belirten Özsezer açıklamasında şunları kaydetti:

"BİZLER K.T.T.T.B.Derneği olarak bu güne kadar hükümetten yapmış olduğumuz talepler tüm toplu taşıma işini icra eden meslektaşlarımız içindir.

Mart 2020 den itibaren çalışmadığımız halde seyrüsefer , muayene , T izin belgesi ücretleri , yıllık vergi ücreti , çalışanlarımızın sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerini hükümet olarak bizden talep ettiniz . Bir kısım işletmelerimiz ödeyebildi büyük bir kısmı işletmelerimiz maalesef ödeyemedi . Ödeyebilen meslektaşlarımız için önümüzdeki yıl muafiyet, ödeyemeyenler için de mart 2020 den itibaren muaf sayılmasını talep ettik . Mart ayından itibaren hiçbir gelir elde edemeyen Turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talep ettik. Milli Eğitim Bakanlığına öğrenci taşımacılığı yapan işletmecilerimiz okullarımızın kapanmak zorunda kaldığından dolayı gelir elde edemedi. Bu vesile ile her ne kadar da sözleşmelerimizde var olan günlüğümüzün tamamı hakkımız olsa bile , geçen yıl ki günlük sözleşme tutarının yarısını öğrenci taşımacılığı yapan meslektaşlarımızın hayatını idame edebilmesi adına talep ettik. Çalışanlarımıza 1500 TL destek talep etmemize rağmen ekim ayından itibaren hiç bir destek alamadık. Risk gurubunda olan sektör çalışanlarına hemen aşılanma yapılmasını acilen istedik. Pandemi taşımacılığında, Maliye Bakanlığından tüm taşımacılığın ortaya konularak adaletli olarak dağıtım yapılmasını , Turizm taşımacılarının rezervasyonlu yolcu alımı için gerek Güney Havaalanı , gerekse Ercan Havaalanından yolcu alınabilmesi için gerekli açılımının yapılmasını talep ettik . Fakat ne yazık ki bu taleplerimize hükümet hiçbir cevap vermedi .Bu pandemi döneminde insan sağlığını riske atmamak için , özellikle EYLEM YAPMAK derdin de olmadığımızı tüm kamuoyuna bildiririz . Ama artık BIÇAK KEMİĞE DAYANDI , evimizin mutfak masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiş olmamızdan dolayı, sektörümüze gerekli ilginin verilmemesinden SESIMIZI hükûmet edenlere duyurmak için 02.03. 2021 tarihinde eylemkararı almak zorunda kaldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz. Can sağlığımızı dahi hiçe sayabilecek duruma bizi getirenleri şiddetle kınadığımızı TÜM KAMUOYUNUN BİLGİSİNE GETİRİRİZ…."