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Bıçakla 3 kişiyi yaralamıştı 6 gün daha tutuklu kalacak!  

08 Kasım 2019 Cuma 19:13
Bıçakla 3 kişiyi yaralamıştı 6 gün daha tutuklu kalacak!  

Girne’de meydana gelen “yaralama ve kanunsuz bıçak taşımak” suçlarından dolayı tutuklanan

Moayad Ajuandi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının 06.11.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı site içerisindeki 5 numaralı  daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı sol omuz kısmından yaraladığını ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdiğini söyledi. Zanlının olayın ardından tutuklandığını kaydeden polis,  yaralanan şahısların tedavilerinin tamamlandığını ifade etti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, zanlı ile ilgili cezai ehliyet raporu beklediklerini de belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına ve bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kalmasına emir verdi.

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Hadjji yanni 2019-11-08 19:17:54

Hade gözümüz aydın yeni yeni ithal katillerimiz oluşuyor. u b p sayesinde

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