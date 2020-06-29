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Bıçakladı, kafasını yere vurdu, boğazını sıktı
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Bıçakladı, kafasını yere vurdu, boğazını sıktı

Gönyeli’de meydana gelen adam öldürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 14:53
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Bıçakladı, kafasını yere vurdu, boğazını sıktı

Gönyeli’de meydana gelen adam öldürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 24.06.2020 tarihinde zanlı A.N'nin Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgâhın salon odası içerisinde konu ikametgâhta bulduğu toplam uzunluğu 31,5 cm, ağız uzunluğu 19 cm olan bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez sokup çıkarıp, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı.

Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı A.N'nin Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde 25.06.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğin, belirtti. Polis, 25.06.2020 tarihinde 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, maktülün vücuduna tekme attığını, kafasına tava ile vurduğunu ve maktüle ait 2 bin TL, 10 ABD doları, 465 stg, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ikinci ifadesinde de belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bu işi namusum ve şerim için yaptım. Telefonda ses kaydım var. İşin içinde başka hiç birşey yoktur” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cinayet
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Kibris kibris 2020-06-29 15:10:18

Yazik ulkemin haline...ortalik hirsiz.katil ,sahdekar,sapık doldu...

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AYŞE 2020-06-29 15:10:21

NAMUS MESELESİ AMA ADAMIN PARASINI ÇALDI. ŞİMDİ KİMİN NAMUS MESELESİ BU DAVA ACABA????

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fenasi 2020-06-29 15:18:57

sizin namusunuzu da,şerefinizi da, gelmişinizida, geçmişinizi da....soyunuz tükensin kökünüz gurusun

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Ben 2020-06-29 15:28:50

Isim: Azat Nurmamedov. Bu yeterli baska aciklamaya gerek yok. Anlayan anladi zaten.

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E.t 2020-06-29 15:08:28

Zarrrrt.moda mi oldu..odami katlet..sonra da namu icin yaptim....namus icin adam oldurmrk serbesmis da biz bilmeyiz...

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Ben 2020-06-29 15:52:29

Isim: Azat Nurmamedov. Bu yeterli baska aciklamaya gerek yok. Anlayan anladi zaten.

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Kibris kibris 2020-06-29 15:57:02

Yazik ulkemin haline...ortalik hirsiz.katil ,sahdekar,sapık doldu...

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