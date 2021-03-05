Bıçaklama,Hırsızlık,Darp

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.02.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Akdoğan’da Nurettin Ersin Sokak üzerinde, H.T.(E-19) ve M.M.(E-27) bir taraf olup, H.Ç.(E-24), O.G.(E-23), A.Ö.(E-24) ve E.K.(E-27) ise diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurup kavga ettikleri sırada, M.M. tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.Ç’yi ense kısmından hafif şekilde yaralamış, ayrıca Eray KAHRAMAN’a ait aracın 4 adet lastiğini aynı bıçak ile kesmek sureti ile de kasti hasara uğratmıştır. Olay esnasında H.Ç.(E-24), oğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle kendilerini ayırmayan çalışan H.T.(E-53)’nin yüzüne de yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Yürütülen ileri soruşturmada; H.T.(E-19) ve M.M.(E-27)’nin ayrıca, aynı gün saat 23:00 sıralarında, Vadili’de bulunan Tunahan AKTAŞ’a ait ağılın avlusundan traktör üzerinde takılı 91 amperlik aküyü ve bala taşımak için kullanılan demir çatal şişleri de çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.