Bıçaklanan kişinin hayati tehlikesi var!

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 15.03.22 tarihinde İskele kaza mahkemesinde “Katle teşebbüs ve yaralama” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri sekizer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru olayla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. 11.03.22 tarihinde saat 16.30 raddelerinde İskele bahçeler bölgesinde faaliyet gösteren Zanovar Bar isimli iş yeri içerisinde, İskele sakini zanlı 1 ve zanlı 2’ nin önceden kendilerini ve arkadaşlarını bara sokmadığı gerekçesiyle bar işletmecisi Kazakistan uyruklu Dimitriy Glazunov ‘u ciddi şekilde darp ettikten sonra zanlı 1’in tasarrufunda bulundurduğu ve taşıdığı sivri uçlu sarı renk bir bıçağı müştekinin sol göğüs üzeri ve altına, sol karın boşluğuna ve sol dirsek kısmına 4 kez sokmak suretiyle ağır şekilde yaralamak suretiyle katle teşebbüs ettiklerini söyleyen tanık, olay esnasında ağır surette yaralanan müştekinin Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılarak ameliyat edildiğini ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında olduğunu belirtti.

Hastanede yatmakta olan müştekinin halen yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık, tahkikatın selameti açısından zanlıların tutukluluk sürelerinin sekizer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

(MHA)