Bıçaklanarak yaralanan polisten iyi haber

Bu akşam Gaziköye’de meydana gelen olayda Gökhan Takımcılar isimli araba hırsızı tarafından dört farklı yerinden bıçaklanarak ağır yaralı şekilde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan ve ameliyata alınan polis memuru F.T’nin ameliyatının başarılı geçtiği ve yoğun bakıma alınan polisin sağlık durujmum stabil olduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, polis memuru F.T’nin boynundan, sırtından, göğsünden ve kalbine yakın bir noktadan bıçaklanarak ağır yaralandığı bıçak darbelerinin kabini teğet geçmesi sayesinde hayati tehlikesinin bulunmadığı gelen bilgiler arasında.