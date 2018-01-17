Bıçaklar konuştu: 3 kişi yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bu akşam, saat 19:40 sıralarında, Girne'de Beycanlar Bölgesinde Cengizhanlı Sokak üzerinde iki grup arasında meydana gelen kavgada, ilk tespitlere göre üç kişi yaralandı.

Kavga sırasında ayak kısımlarından bıçakla yaralanan İbrahim Donatmış (E-19), Sait Atlar (E-19) ve Erkan Kurmaz (E-21) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanları, bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Polisin soruşturması sürüyor.