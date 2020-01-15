Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”

Sendikal Platform, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

15 Ocak 2020 Çarşamba 17:28
Bıçaklı: “20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?”

Sendikal Platform, halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanan asgari ücretin net 8 bin 829,29 TL; brüt 9 bin 977,09 olması gerektiğini savundu.

Sendikal Platform, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Sendikal Platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının yönetim düzeyinde katıldığı eylemde Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Dev-İş Başkanı Koral Aşam basına açıklamalarda bulundu.

BIÇAKLI: “10-12 SAAT ÇALIŞMAYA ZORLANANLAR VAR”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı uzun yıllardan beri ülkede “asgari ücret” komedisinin oynandığını ve artık asgari ücretin 4 kişinin insanca yaşamını sürdürebileceği bir seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

20 bin TL maaş alan bakan ve milletvekilleri geçinemediğini söylüyor, 2 bin 800 alan ne yapsın?” diye soran Bıçaklı, sendikasız ve kölelik koşullarında 10-12 saat çalışmaya zorlanan özel sektör çalışanları bulunduğunu savunarak, asgari ücretin 8 saat için belirlendiğini fakat bu ücreti dahi alamadıklarını belirtti.

Cuma günü yapılacak yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında günün koşullarına uygun bir ücretin belirlenmesini beklediklerini kaydeden Bıçaklı, bunun hangi tarihten itibaren geçerli olacağının da önemli olduğunu; bakan ve milletvekillerine yapılan artışın 1 Ocak’tan, asgari ücrete yapılacak artışın ise 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ocak’taki asgari ücretin vergiden muaf olduğuna dikkat çeken Bıçaklı, “Bu oyunlar artık eskidi… Bizler özel sektörde ezilenlerin haklarını almaları için de çalışıyoruz… Umarız bir sürpriz yaparlar ve bizim beklentilerimiz Cuma günü yapılacak toplantıda karşılık bulur” şeklinde konuştu.

AŞAM: “EN ZAYIF HALKA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI”

Sendikal Platform tarafından hazırlanan basın bildirisini Dev-İş Başkanı Koral Aşam okudu.

Aşam, sendikal örgütlülük açısından en zayıf halkanın özel sektör çalışanları olduğunu kaydetti ve özel sektördeki kölelik koşullarına itiraz edenlerin, hak-hukuk arayanların, sendikal örgütlülük çabasına girenlerin ise derhal kovulduğunu anlattı.

En örgütsüz yapı olan asgari ücretlilerin (özel sektör çalışanlarının) masada hiçbir gücünün olmadığını dile getiren Aşam, bu şartlarda gücünün olmasının da mümkün olmadığını, Asgari Ücretlinin çalışma hayatında paydaş olabilmesinin yegâne yolunun sektörel toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi olduğunu vurguladı.

Sektörel toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesinin birkaç yasada değişiklik gerektirdiğinden orta vadede değerlendirilmesi ve çalışmalara derhal başlanması gerektiğini de kaydeden Aşam, asgari ücretin sadece “asgari ücret” olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ceza, harç ve benzeri endekslerin asgari ücretten bağımsız farklı bir kriter veya tutar kullanarak saptanması gerektiğini ifade etti.

“KOMİSYONUN OLUŞUMU YASANIN RUHUYLA UYUMLU DEĞİL”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun oluşumunun da yasanın ruhuyla uyumlu olmadığını ifade eden Aşam, mevcut yasanın tek sesli paydaş temsilcilikten kurtulması gerektiğini, daha demokratik, sendikal çoğulculuğu ön planda tutan mevcut 3 işçi federasyonunun da içinde olabileceği bir yapıda olması ve işveren temsilcilerini de aynı anlayışla çeşitli sektör temsilcilerinden oluşması gerektiğini kaydetti.

KRİTER VE TEAMMÜLLER

Asgari ücretin hesaplanmasında dikkate alınması gereken dünyadaki ve KKTC’deki kriterler ve teamüllere de değinen Aşam, bunların, işçi ailesinin büyüklüğü, işçi ve ailesinin günlük besin ihtiyacı, gıda tablosunun fiyatlandırılması, genel harcamalar içinde gıdanın payı, ailede çalışan sayısı ve işçinin ücretli dinlenme hakkı olduğunu belirtti.

Aşam şöyle devam etti:

“Sendikal platform üyesi sendikalar olarak, yasa ve yasaya bağlı devlet kurumlarının açıklamış olduğu bazı güncel veriler doğrultusunda, güncel olmayan verileri ise yine devlet kurumlarının enflasyon ve hayat pahalılığı oranları ile güncelleyerek, bugün itibarı ile belirlenmesi gereken asgari ücreti yukarıda belirtilen teamül formüle göre belirledik. 

Kullanılan verilerin veya teamül formülün yanlışlığını iddia eden herhangi bir kurum varsa da sonuna kadar tartışmaya hazırız. Bu anlamda hem verileri hem de teamül hesaplama şeklini kamuoyu ve basınımızla paylaşacağız.

Bu doğrultuda yapılan hesaplamalarda güncel asgari ücretin net 8 bin 829,29 TL, brüt 9 bin 977,09 TL olması gerekmektedir.”

Son Güncelleme: 15.01.2020 17:38
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretGündemKıbrısHaberBİN20MaaşBıçaklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MAGUSALI 2020-01-15 18:39:56

20 bin TL maaş alanlar geçinemiyor, 2 bin 800 alan ne yapsın.................. WAYYY BE GAVVOLEM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAS 2020-01-15 19:14:14

O 20 BIN TL ALAN KI GECINEMEZ ACGOZLUDURLER DE ONDA ALLAH DOYURSUN ONLARI VADANDAS CAN CEKISIR BU DEMEKDIR KI HALKINI DUSUNEN BAKAN YOKTUR HEP ONLARA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nasıl yani 2020-01-15 19:40:30

Hahahahahah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
UBP, DP'yi ziyaret etti
UBP, DP'yi ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim