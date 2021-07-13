Bıçaklı : Asgari ücret acilen değiştirilmelidir

Bıçaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Ülkemizde son dönemlerde özellikle Dövizin de patlama yaptığı bu süreçte başta Akaryakıt olmak üzere bütün tüketim maddelerine ZAM ŞAMPİYONU OLAN Hükümet tarafından sürekli olarak yapılan ZAMLARLA çalışanlar,Emekliler özellikle özel sektörde ASGARİ ÜCRET ile çalışan ve Açlığa mahkum edilen Asgari ücretlilerin alım gücü nerdeyse %40 oranında düşmüştür.

Bu nedenle çok acil olarak Asgari Ücret komisyonu toplanmalı ve yeni Asgari Ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemeli ve 1 temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe koymalıdır.

Başta çalışma Bakanlığı olmak üzere Hükümet olduğunu iddia edenleri göreve çağırır,Bu konunun takipçisi olacağımızı ve bu Hükümet çalışanlar için son dönemlerde ne ekdiyse ilk seçimlerde onu biçeceklerini bilinmesini isteriz.