Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98684
ALTIN
191.678
DOLAR
4.6156
STERLİN
6.1694
EURO
5.3977
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Bıçaklı: “Asgari Ücret açlık sınırının altında kaldı”

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde dövizin ani yükselişi nedeniyle başta akaryakıt ve gaz olmak üzere, tüm tüketim maddelerine gelen zamlarla halkın alım gücünün yüzde 35-40 oranında gerilediğine dikkat çekti.

05 Haziran 2018 Salı 11:31
Bıçaklı: “Asgari Ücret açlık sınırının altında kaldı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını belirterek, rakamın ivedi ve günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde dövizin ani yükselişi nedeniyle başta akaryakıt ve gaz olmak üzere, tüm tüketim maddelerine gelen zamlarla halkın alım gücünün yüzde 35-40 oranında gerilediğine dikkat çekti.

Özellikle özel sektörde sendikasız, günde 10-12 saat esir gibi çalıştırılan ve açlık sınırının altında olan asgari ücret alanların tamamen açlığa mahkum edildiğini savunan Bıçaklı, toplumun bütününün yüzde 35-40’lara ulaşan alım gücünün yerine konması için hükümetin ivedi tedbir alması ve eskiden olduğu gibi “Hayat Pahalılığı”nın iki ayda bir uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bıçaklı, “Hükümet edenler mazeret üretme yerine bir an önce bu ciddi sıkıntılara çare üretmelidir. Aksi halde ekonomi kilitlenecek ve toplum ekonomik ve sosyal başka sıkıntılar yaşamaya başlayacaktır” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim