Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...

Bıçaklı'dan Asgari Ücret açıklaması

Bıçaklı Asgari Ücret Komisyonu’nun acilen toplanması ve yeni asgari ücreti belirlemesi gerektiğini kaydetti

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:34
Bıçaklı'dan Asgari Ücret açıklaması

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, 1 Ocak tarihinden itibaren yeni asgari ücretin uygulamaya girebilmesi için, Asgari Ücret Komisyonu’nun acilen toplanması ve günün koşullarına uygun olarak yeni asgari ücreti belirlemesi gerektiğini kaydetti.
Bıçaklı yazılı açıklamasında, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği ve tüm masraflarını rahatça karşılayabileceği bir ücret olması gerektiğini belirtti.
Özellikle özel sektörde, sendikasız olarak, günde 10-12 saat, asgari ücretin de altında ücretle işçi çalıştırıldığını ve emek sömürüsü yapıldığını ifade eden Bıçaklı, “başta Çalışma Bakanı olmak üzere hükümeti bu konularda sonuç üretme adına acilen göreve davet ediyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı Asgari Ücret Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler Dayanışma Derneği’ne tekerlekli sandalye desteği
Engelliler Dayanışma Derneği’ne tekerlekli sandalye desteği
Binboğa Yem Fabrikası Zahire Alımını 1.35’den Yaptığını Ve Ödemelerin Yarın Tamamlanacağını Açıkladı
Binboğa Yem Fabrikası Zahire Alımını 1.35’den Yaptığını Ve Ödemelerin Yarın Tamamlanacağını Açıkladı
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 85. yıldönümü
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 85. yıldönümü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim