Bıçaklı'dan Asgari Ücret açıklaması

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, 1 Ocak tarihinden itibaren yeni asgari ücretin uygulamaya girebilmesi için, Asgari Ücret Komisyonu’nun acilen toplanması ve günün koşullarına uygun olarak yeni asgari ücreti belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği ve tüm masraflarını rahatça karşılayabileceği bir ücret olması gerektiğini belirtti.

Özellikle özel sektörde, sendikasız olarak, günde 10-12 saat, asgari ücretin de altında ücretle işçi çalıştırıldığını ve emek sömürüsü yapıldığını ifade eden Bıçaklı, “başta Çalışma Bakanı olmak üzere hükümeti bu konularda sonuç üretme adına acilen göreve davet ediyoruz” dedi.