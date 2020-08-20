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BIÇAKLI: “FATURA SADECE ÇALIŞANLARA KESİLDİ”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, pandeminin ülkemizi hem sağlık yönüyle hem de ekonomik olarak oldukça etkilediğini belirterek, “Hükümet olduğunu iddia edenlerin almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu uygulamalar, ekonomik faturayı yalnızca çalışanlara ödetti” dedi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
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BIÇAKLI: “FATURA SADECE ÇALIŞANLARA KESİLDİ”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, pandeminin ülkemizi hem sağlık yönüyle hem de ekonomik olarak oldukça etkilediğini belirterek, “Hükümet olduğunu iddia edenlerin almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu uygulamalar, ekonomik faturayı yalnızca çalışanlara ödetti” dedi.


Hükümetin pandemiden dolayı ekonomik faturaya bir kuruş bile katkı yapmadığını söyleyen Bıçaklı, bunu söylerken de hükümet edenlerin öncelikle çalışanlar ve emeklilerde yüzde 25 maaş kesintisi yaptıklarını ifade etti. Maaş kesintisi yapıldıktan sonra iş yerlerini kapattıklarını vurgulayan Bıçaklı, işçileirn açlığa mahkum edildiğini kaydetti. “Çalışanlara 1500 TL katkı vereceğiz” diyen hükümeti eleştiren Bıçaklı, “1500 TL ile aç kalın, ne haliniz varsa görün” demek istediklerini söyledi.


“1500 TL ile ortalama en az 4 kişilik bir ailede yaşamını sürdürmesini isteyen ya da bekleyen bir zihniyet aslında bu ülkede yaşayan ve çalışan kişilere verdiği değeri ve önemi gösterir” diyen Bıçaklı, “Bu katkıyı Maliye’nin kasasından mı ödediler?” diye de sordu.

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