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Bıçaklı: ”Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması kabul edilemez”

 Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:20
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Bıçaklı: ”Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması kabul edilemez”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde özellikle dövizin patlama yapması sebebi ile otomatik olarak bütün tüketim maddelerinin aşırı derecede zamlandığını belirtti.
    
Çalışanların ve emeklilerin alım gücünün nerdeyse yüzde 40 oranında azaldığını dile getiren Bıçaklı, “Böyle bir dönemde hükümet edenler halkının alım gücünü korumak için hayat pahalılığı ödeneğini  her ay ödeyip halkın refahını sağlayacağına, devletin bütçe açıklarını kapatmak için hükümet  elini yine dar gelirlinin cebine atmıştır.” dedi.

Bıçaklı, “Anayasa’ya aykırı olan bu kararlardan biran önce geri dönülmesi” çağrısı yaparak aksi takdirde Türk-Sen olarak yasal hakları kullanmaktan çekinmeyeceklerini” kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
TürkSenArslan Bıçaklı
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