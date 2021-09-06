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Bıçaklı: “Hükümet asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede özellikle son dönemlerde, ekmeğe, süte, ete, gaza ve sonuçta bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla toplumun tümünün alım gücünün ciddi şekilde azaldığına işaret ederek, “Özellikle asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalışanlar tamamen açlığa mahkum edilmiştir” dedi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:09
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Bıçaklı: “Hükümet asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 30 bin TL maaş alan bakan ve milletvekillerinin hayat pahalılığı artışlarını Temmuz ayından itibaren aldıklarını, ancak dört bin TL maaş alan asgari ücretlilere Eylül ayına girilmesine rağmen henüz herhangi bir artış verilmediğini vurguladı.

Bıçaklı, “Asgari Ücret Komisyonu’nda işveren temsilcilerinin oyununa gelen Hür-İş Temsilcileri ise işverene Devletin Sigorta Primlerini ödeme koşuluna işçi temsilcilerinin de maalesef evet demesi nedeniyle Asgari Ücret konusu çıkmaza sokulmuştur” dedi.

Hükümet edenlerin bu sorunu biran önce çözerek yeni asgari ücreti günün koşullarına göre yeniden belirlemesi ve Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulamaya koyması gerektiğini vurgulayan Bıçaklı açıklamasında, “Bu hükümet işçi sınıfı için ne ektiyse ilk seçimde onu biçecektir” ifadelerine yer verdi.

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları FederasyonuTürkSenArslan Bıçaklı
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