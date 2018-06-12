Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin kamu reformu adı altında çalışanların haklarını geriletmek istediğini savundu. Bıçaklı, kamu görevlilerinin izinlerini azaltarak, terfi hakkını kısıtlayarak, çalışma saatlerini uzatarak kamuda verimliliğin artırılamayacağını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Bıçaklı, yasa değişikliğinde federasyonun görüşünün alınmamasını eleştirerek, “‘Biz herşeyi biliriz ve yaparız’ anlayışı ile davranılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Çalışanların haklarının geriletilmemesi konusunda TÜRK-SEN geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü yasal hakkını kullanmaktan çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Kamu reformu” olarak adlandırılan kamu görevlileri yasa değişikliği yıllardır hükümetlerin gündeminde olduğuna işaret eden Bıçaklı, son günlerde yeni hükümetin bu konuyu yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Kamuda verimliliği artırma gibi bir argümanın arkasına saklanarak aslında çalışanların haklarını geriletmek istendiğini iddia eden Bıçaklı, kamu görevlilerinin izinlerini düşerek veya terfi hakkını kısıtlayarak, ya da çalışma saatlerini artırarak kamuda verimliliğin artırılamayacağını kaydetti.

Bıçaklı, “Kamuda verimliliği bozan popülizm yapan siyasilerdir. Yıllardır yalnızca partilerinde bayrak salladığı için birçok kişiyi üst düzey bürokrat atayarak kamu düzenini bozan ve verimliliğin düşmesine ana sebep olan uygulamaları yapanlar bugüne kadar ülkeyi yöneten siyasilerdir. Kamuda çalışanların yüzde 60’ı verimsiz ise bunun da sorumluları siyasilerdir. Ayrıca bunu sorgulayan haftada bir iki saat mesai yapan milletvekilleri ne kadar verimlidir bu da sorgulanmalıdır” dedi.