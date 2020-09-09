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BIÇAKLI: “KARARLAR BERBER AHMET’İN DÜKKANINDA ALINMADI”

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Yeni Bakış’a konuştu ve hem hükümeti, hem de ana muhalefeti eleştirdi. Toplumun sağlığıyla kimsenin oynayamayacağı vurgusunu yapan Bıçaklı, bu olumsuzluklara rağmen ana muhalefetin ortada olmadığını söyledi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:41
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BIÇAKLI: “KARARLAR BERBER AHMET’İN DÜKKANINDA ALINMADI”

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Yeni Bakış’a konuştu ve hem hükümeti, hem de ana muhalefeti eleştirdi. Toplumun sağlığıyla kimsenin oynayamayacağı vurgusunu yapan Bıçaklı, bu olumsuzluklara rağmen ana muhalefetin ortada olmadığını söyledi.

Toplumun hükümete karşı güveninin kalmadığını belirten Bıçaklı, hükümet edenlerin görevlerini yerine getirmekte zorlandıkları takdirde istifa etmeyi bilmeleri gerektiğine işaret etti.

Bilim Kurul’nun içinde Sağlık Bakanlığı’nın temsilcilerinin de olduğunu söyleyen Bıçaklı, “Bilim Kurulu’nun almış olduğu kararlar Berber Ahmet’in dükkanında alınmadı. Sağlık Bakanlığı’nın devlet yetkilileri ile beraber bu kararlar alındı” dedi.

Son dönemde yaşananlar ışığında halkın sandığa gideceğini söyleyen Bıçaklı, “Herkes ektiğini biçecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Arslan Bıçaklı
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