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Bıçaklı kavgadan günlerdir aranıyordu!

Girne’de 17 Ocak tarihinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada günlerdir polis tarafından aranan altı kişiden biri önceki gün yakalanarak mahkemeye çıkarıldı

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:16
Bıçaklı kavgadan günlerdir aranıyordu!
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne’de on iki gün önce Beycanlar bölgesi Cengizhan Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yer alanlardan biri olduğu tespit edilen Hasan Aytekin, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.

Yapılan ilk sorgulamada çelişkili ifadeler veren Aytekin, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlı Aytekin aleyhinde yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek aranan 5 kişi daha olduğunu vurguladı. Sağer, polisin soruşturmasını salimen yürütebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

5 kişi daha aranıyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Hasan Aytekin’in “Vahim zarar”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, olayın 17 Ocak tarihinde Girne’de meydana geldiğini ve zanlının Y.B. ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen dört kişi ile birlikte kendilerine ters cevap verdikleri gerekçesi ile üç kişiyi belinden ve kalçasından bıçakladıklarını anımsattı.

Yanaroğlu, bıçakla yaralanan İ.D.’nin burnuna kafa vurarak burun kemiğinin kırıldığını kaydetti.

Bıçak henüz bulunmadı

Polis memuru, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını zanlı Hasan Aytekin’in olay yerinde ve bölgede bulunan kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve önceki gün Ercan‘dan çıkış yapmak isterken yakalandığını ifade etti.

Aytekin ile birlikte olaya karışan beş kişi daha olduğuna dikkati çeken Yanaroğlu, zanlının soruşturmanın selameti için 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

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