Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, polis örgütüyle ilgili yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesini istedi.



Bıçaklı, yazılı açıklamasında, polislerin, özellikle emeklilik konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.



Arslan Bıçaklı, komitede oybirliğiyle onaylanan yasa önerisinin nisap sorunu nedeniyle dün Meclis’te görüşülemediğine işaret ederek, polislerle alay edildiğini savundu.



Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, milletvekillerine, “Esas görevinizi yerine getirin, Meclis’te nisabı sağlayın ve Polis Yasası’nı bir an önce geçirin” çağrısı yaptı.