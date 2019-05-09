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Bıçaklı saldırgan cezaevinde!

09 Mayıs 2019 Perşembe 15:57
Bıçaklı saldırgan cezaevinde!
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(Kamalı Haber) - Ülkemize okumak amaçlı gelen ve Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi’yi ağır yaralayan Mert Gökçe, cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan diğer 5 öğrenci ise teminatla serbest bırakıldı. Mahkemeye, olayda bıçaklanarak ağır yaralanan Subahi de çıkarıldı.  

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın,  05.05.2019 tarihinde saat 04.30’da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Vedia Barut sokak üzerindeki Dormita yurdunun ön kısmında zanlılar Muhammet Ali  Artantaş, Musa Kemal Özdemir, Berkcan Işık ve Mert Gökçe bir taraf olup diğer taraf olan Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi ve Hassan Bachar’ın aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklari ile vurarak bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Özalkın, tüm zanlıların kavga, rahatsızlık gibi suçlardan teminata bağlanmasını talep etti. Özalkın, zanlı Mert Gökçe’nin kavga esnasında tespit edilemeyen delici ve kesici bir aletle Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Saeed Abu Subahi’nin sol karın boşluğuna sokarak ağır şekilde yaraladığını belirtti. Özalkın, üniversite öğrencisi oaln zanlı Mert Gökçe’nin 28 Şubat’ta Kanunsuz yaralama, sivri uçlu bıçak taşıma suçlarından yargılanıp, 6 bin TL para cezası ve 5 yıl sureyle sulh ve sukünü koruyacağına dair 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzaladığını mahkemeye aktardı. Özalkın, müştekinin iki gün yoğun bakımda kaldığına vurgu yapıp, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı Cemal Gündüz, talebe itiraz edip, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

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Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Mert Gökçe’nin suç işleme eğilimine vurgu yapıp, zanlı Mert Gökçe’nin bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

İnan, kavga zanlılarının ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Bıçaklı Saldırgan
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